Atakan: KTHY tabelasını indirmeyeceğiz…

“O tabela Kıbrıs Türkü’nün hem olumlu hem olumsuz anlamda neler başarabildiğinin nişanesidir…”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Araç Kayıt Dairesi’nin hizmetine verilen KTHY eski binasındaki tabelanın indirilmeyeceğini açıkladı.

Atakan sosyal medyadaki paylaşımında şöyle dedi:

“Bakanlığımıza bağlı Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Birimi bayram tatilinden hemen sonra eski KTHY binasına taşındı. Gerek bayram tatili sonrası yaşanan yığılma gerek teknik sorunlar geride bıraktığımız hafta içinde vatandaşımıza “sorun” olarak yansıdı. 30 Ağustos tatilini fırsat bilerek özellikle sorun çıkaran tüm bilgisayarları yeniledik, serverleri güncelledik, teknik aksaklıkları giderdik ve ayın son gününde 5 saatte 672 işlemlik bir hıza ulaştık. Bu seviyeyi daha da arttıracağız. Burada yapılan tüm işlemlerin on-line bir şekilde yapılması çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. 3 farklı bakanlığa bağlı bir çok birimi bir araya toplayan veritabanı oluşturulması çalışmasında Eylül ayı ortasında test çalışmalarını tamamlayıp Ekim ayı içinde sistemi vatandaşımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz.

Bir de önemli not; bu binada hizmet vereceğimiz süre boyunca mevcut Kıbrıs Türk Hava Yolları tabelasını indirmeyeceğiz. O tabela Kıbrıs Türkü’nün hem olumlu hem olumsuz anlamda neler başarabildiğinin nişanesidir…”