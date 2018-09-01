Apple’ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı

Amerikan teknoloji devi Apple’ın bir sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı. California’da bir sürücü, aracıyla Apple’ın modifiye edilmiş Lexus RX450h modeli arabasına arkadan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki araç da hasar gördü.

Aracın Apple’ın otonom (sürücüsüz) araba projesi Titan’ın bir parçası olduğu belirtiliyor. Titan’ın kapsamı tam olarak bilinmiyor.

Apple’ın kendi sürücüsüz araçlarını yapmaya çalışıyor olabileceği gibi, bunun mevcut arabalara uyarlanabilecek bir sürücüsüz teknoloji geliştirme çabası da olabileceği de öne sürülüyor.

Apple’ın trafikte 66 sürücüsüz arabası var. Bu araçlara 111 kayıtlı sürücünün nezaret ettiği belirtiliyor.

California’da sürücüsüz araba deneyen tüm şirketler, Motorlu Araçlar Dairesi’ne (DMV) kazaları bildirmek zorunda.