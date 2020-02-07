Girne’de başıboş gezen mirket buludu

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Mesajında Alsancak bölgesinde başıboş bir Mirket’in görüldüğünü aktaran Basat şunları aktardı: “Yaban hayvanlarından bulaşan hastalıkları izliyoruz haberlerde, sonuncusu binlerce insana bulaşmış, yüzlercesini öldürmüş… Eş zamanlı olarak ülkeye kaçak yaban hayvan(lar)ı sokuyoruz, hiçbir belgesi, hiçbir kaydı/izni olmayan, hiçbir veteriner hekim kontrolünden geçmeyen…

Hayvanseverlik mi bu? tabi ki hayır… Olması gereken doğasından 6000km uzakta tutsaklığa hapsedilen bir yaban hayvanı. Aslında hapsedilemeyen mi demek lazım acaba? Çünkü hayvan nerde tutuluyorsaydı, kimdeyseydi kaçmış, Girne, Alsancak sokaklarında başıboş geziyordu bugün sabah… Bu ülkeye rakunu da, fereti(sansargillerden gelincik benzeri bir hayvan) de tanıttık ya bugün bizi bu konuda ikinci arayan arkadaşla muhabbet aynen şu şekilde gelişti…

– Alo 1190 Yaban Hayat Destek Hattı buyrun – Merhaba, bizim sitede başıboş gezen bir hayvan var, kedi desem kedi değil, köpek desem köpek değil, rakun desem rakun değil, feret desem feret değil, yardımcı olabilirmisiniz acaba? Bu sabahın hareketliliği ve heyecanı da buydu. Ekiplerimiz derhal olay yerine giderek hem hayvana hem de insanlara fiziksel bir zarar gelmeden hayvanı güvenceye aldı.