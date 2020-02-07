DünyaSağlık

Salgını ilk bilen doktor öldü

7 Şubat 2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 638’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 31 binin üzerine çıktı. Corona virüsünün ciddiyetine dikkat çekmeye çalışan 34 yaşındaki doktor Li Wenliang’ın, yine Corona virüsü nedeniyle kayatını kaybettiği açıklandı.

Corona virüsünün ciddiyetine dikkat çekmeye çalışan 34 yaşındaki doktor Li Wenliang, corona virüsünden hayatını kaybetti.

Açıklamayı, Wenliang’ın yattığı Wuhan hastanesi yetkilileri yaptı.

1 Şubat’ta corona virüsü enfeksiyonu teşhisi koyulan Wenliang, 7 Şubat’ta sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

Evli ve bir çocuk babası olan Wenliang’ın eşi hamileydi.

Wuhan’da bir hastanede görev yapan Li, 30 Aralık’ta mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip Corona virüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.

Wuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından li hakkında “dedikodu yaymak” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Li’nin ölümü, Çin’de sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi.

Pekin hükümeti; sosyal medyada virüsle ilgili gerçek bilgileri kamuoyundan gizlemekle suçlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü de Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Doktor Li Wenliang’ın ölümünden son derece üzgünüz” ifadesini kullandı.

VİRÜS 28 ÜLKEYE SIÇRADI

Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 638’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 31 binin üzerine çıktı.

28 ülkede görülen virüs en son Belçika’nın başkenti Brüksel’de görüldü.



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