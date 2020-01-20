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Girne’de araç yayaya çarptı, yaya hayatını kaybetti!

20 Ocak 2020

20.01.2020 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Mahir Salman Söker (E-42), yönetimindeki RF 453 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerine geldiği zaman, o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Veysel CAN (E-51)’a çarpmıştır.

Çarpışma sonucu Veysel CAN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Mahir Salman Söker tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



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