Bu çakma Ferrari, yepyeni bir Ferrari’den daha pahalıya satıldı

1986 yapımı “Ferris Bueller’s Day Off” filminde kullanılan replika Ferrari, açık artırmayla satıldı. Otomobil, orijinal bir Ferrari otomobilden daha pahalıya satılarak ufak çaplı bir şaşkınlık yarattı.

Sıradan otomobiller, doğal olarak yaşlandıkça değer kaybederler. Ferrari gibi lüks markalar ise yaşdıkça değerlerine değer katarlar. Ancak bir Ferrari, replika olmasına rağmen açık artırmada 396.000 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyata satıldı.

Söz konusu Ferrari, 1986 yapımı klasik komedi filmi “Ferris Bueller’s Day Off”ta kullanılmak üzere 1961 Ferrari 250GT referans alınarak tasarlandı. Replika Ferrari, ABD’nin Arizona eyaletinde gerçekleştirilen Barrett-Jackson müzayedesinde satıldı ve teklif edilen son ücret, V12 motorlu yepyeni bir Ferrari 812 Superfast’ın fiyatından daha yüksekti.

Serial #GTC001 adlı otomobil, Modena Design & Development tarafından yapıldı ve çekimler için kullanılan üç modelden biriydi. Müzayededen sadece birkaç ay önce, otomobilin gövdesi sökülerek restorasyon yapıldı. Otomobilde, karbon debriyaj ve 5 vitesli bir manuel şanzımanla yönetilen 7 litrelik V8 motor yer alıyor.

İç kısımda ise taba rengi deri ile kaplanmış koltuklar, GPS hız göstergesi ve Bluetooth özellikli Retrosound radyo var. Ayrıca bir çift Blaupunkt amplifikatör, 14 gizli hoparlöre güç veriyor. Restorasyon sırasında otomobilin ağırlığını azaltmak için BF Goodrich lastiklerin altına 16 inçlik özel tel jantlar yerleştirildi.

Aslında bu ünlü Ferrari, daha önce Ağustos 2018’de 1985 Modena GT Spyder adıyla açık artırmaya çıkmış, 407.000 dolara satılmıştı. Otomobil, gerçek bir Ferrari olmamasına rağmen, üzerinde Hollywood statüsü var.