Kıbrıs

Tarım Dairesi 5 gübre numunesinin içerikleri ile uyumlu olduğunu açıklandı

20 Ocak 2020

Tarım Dairesi, çeşitli firmalar tarafından ithal edilen 5 gübreye yapılan analizler sonucunda elde edilen değerlerin içerikleri ile uyumlu bulunduğunu açıkladı. 

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, tahıl üretiminde üst gübrelemede kullanılmak amacıyla ülkede çeşitli firmalar tarafından 13-19 Ocak tarihleri arasında ithal edilen 40-50 kg’lık katı gübrelerden alınan numunelere Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, içerikleri ile uyumlu bulunduğu kaydedildi.



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