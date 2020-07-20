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Girne’de alkollü sürücü 2 yayaya çarptı!

20 Temmuz 2020
trafik çarpışması

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 03:00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Göktürk GÜLTEKİN (E-24), yönetimindeki JH 846 plakalı salon araç ile doğu istikametine alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada, o esnada caddenin güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Enes DÜNDAR (E-20) ve Batuhan DEMİRİZ (E-22)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra, Enes DÜNDAR ortopedi servisinde, Batuhan DEMİRİZ ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.

 


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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