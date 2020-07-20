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Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Metin Ertorun hayatını kaybetti

20 Temmuz 2020
Ambulans

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 16.07.2020 tarihinde, Gazimağusa’da Bayraktar Yolu Sokağı üzerinde Arif TOROSLU (E-74) yönetimindeki PC 636 plakalı kamyonet araç ile Ayluga çemberi istikametinden Lemar istikametine doğru seyredip karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik vermeden dikkatsizce Akdoğan Sokağına erken dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Metin ERTORUN (E-61) yönetimindeki CK 734 plaklı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Metin ERTORUN kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

 

Metin ERTORUN (E-61) tedavi görmekte olduğu hastanede, bugün, saat 00.30 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.


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