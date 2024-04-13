Girne’de alkollü kişi polisi darp etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Girne’de alkollü kişi polisi darp etti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
alkollü polis darp

Girne’de polisin, yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattığı için tutukladığı alkollü kişi, bir polis memurunu darp etti.

Polis basın bültenine göre, bugün saat 06.00 sıralarında Girne’de, Reyhanlı Sokak’ta oldu.


293 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş haldeki Y.C’nin.(E-46), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratmasından dolayı olay yerine gidip olaya müdahale eden polisin, Y.C.’yi suç üstü hali gereği tutukladığı belirtildi.

Y.C. kendisini tutuklayan polis memuruna küfür edip, göğsüne vurmak suretiyle darp ederek görevinden men etti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:alkollüdarpPolis
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar