Girne’de alkollü kişi polisi darp etti

Girne’de polisin, yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattığı için tutukladığı alkollü kişi, bir polis memurunu darp etti.

Polis basın bültenine göre, bugün saat 06.00 sıralarında Girne’de, Reyhanlı Sokak’ta oldu.

293 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş haldeki Y.C’nin.(E-46), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratmasından dolayı olay yerine gidip olaya müdahale eden polisin, Y.C.’yi suç üstü hali gereği tutukladığı belirtildi.

Y.C. kendisini tutuklayan polis memuruna küfür edip, göğsüne vurmak suretiyle darp ederek görevinden men etti.