Sahtekarlıktan tutuklu kişinin yeni suçları ortaya çıktı

Sahtekarlıkla para temini suçundan halen poliste tutuklu bulunan H.Ş.’nin (E-29), Lefkoşa ve Girne’de yetkisi olmadığı halde fotoğrafını çekip paylaşarak kiralık olduğunu duyurduğu apartman dairelerinden de sahtekarlıkla kira ve depozito parası elde ettiği ortaya çıktı.

Polis basın bültenine göre, mart ve nisan aylarında Lefkoşa ve Girne’de yetkisi olmadığı halde fotoğrafları çekip paylaştığı apartman dairelerini kiralamak maksadı ile Facebook sosyal paylaşım platformunda “Girne Kiralık Evler” isimli kullanıcı hesabı kurarak paylaşım yapan H.Ş.’nin (E-29) paylaşım üzerinden daire kiralamak için kendisiyle iletişime geçen iki kişiden daha kira ve depozito bedeli olarak toplamda 2 bin 930 Stg ve 37 bin 100 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Benzer suçlardan halen poliste tutuklu bulunan zanlıyla ilgili soruşturma devam ediyor.