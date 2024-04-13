Trafik Denetimleri: 347 sürücüye ceza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Trafik Denetimleri: 347 sürücüye ceza

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Trafik denetimleri 347 sürücüye ceza... 10 sürücü tutuklandı, 37 araç trafikten men edildi

Polisin dün ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde kontrol edilen 1906 sürücüden 347’si çeşitli suçlardan ceza aldı.

10 sürücü tutuklanırken 37 araç ise trafikten men edildi.


Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, denetimlere sürücülerin 231’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 22’si alkollü içki tesiri altında, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 93’ü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:trafik denetimleri
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar