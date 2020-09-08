Girne’de 49 Berber- Kuaför ve Güzellik Merkezi denetlendi

Girne’de Faaliyet Gösteren 49 Berber- Kuaför ve Güzellik Merkezi denetlendi

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini artıran Girne Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla kentte bulunan berber, kuaför ve güzellik merkezlerine denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde, bu işletmelerin almaları gerektiği tedbirleri yerinde denetleyen zabıta ekipleri, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan kuralların yanı sıra, hijyen ve temizlik şartlarına uymaları noktasında işyeri sahiplerini uyararak, eksikleri görülen işletmelere resmi tebligat yazılarak süre verildi.

49 İşyeri Denetlendi 11 İşyeri Mühürlendi

Girne Belediyesinden alınan bilgiye göre; üç gün boyunca yapılan denetimler sırasında 49 işletmenin denetlendiği ve 11 işletmenin ( Yasal geçerli sağlık karnesi, işletme izni, kayıt defteri, sıcaklık ölçme cihazı yok ) ve Covid-19 süresince alınan kararlara uymayarak mühürlendiği açıklandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, Pandemi döneminde belediyelerin işlevlerinin çeşitlendiğini ve gerekli önlemleri herkesin alması gerektiğine dikkat çekti. Vatandaşlarımızın maskelerini takmaları ve açıklanan kurallara uymalarının zorunlu olduğunu belirten Güngördü denetimlerin halk sağlığı açısından önem arz ettiğini söyledi.

Temizlik, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edin

Denetimler kapsamında artan korona vakaları sonrası, işletmelerin ve esnafın sağlıklı koşullarda, belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerini incelediklerini vurgulayan Güngördü, temizlik, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tedbiri elden bırakmayın…

Tüm ekiplerin sahada denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Güngördü, “Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Zabıta ekiplerimiz tarafından bu iş yerlerine yönelik denetimler artarak sürecek” dedi.

Covid-19 pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bulaş riskinin artmasından dolayı herkesin daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Güngördü, tüm halktan tedbiri elden bırakmamalarını rica etti.

Market Denetimleri Başladı

Halk sağlığı için hijyeni ön planda tutan ve vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyması için uğraş veren işletmelere de teşekkür eden Güngördü, “Belediye ekiplerimizin rutin kontrolleri devam edecek; Market denetimlerine de başladık. Değerli halkımızın içi rahat olsun, uygunsuzlukların tespiti durumunda da gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. ” dedi.