Dershane, kurs yeri ve etüd merkezleri denetlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ülkemizde faaliyet gösteren dershane, kurs yerleri, etüd ve eğitim merkezlerini denetlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 59 eğitim kurumu Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından denetime tabi tutuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, dairenin denetimlerini pandemi döneminde de sürdürdüğünü belirterek, eksik tespit edilen kurumların uyarıldığını ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi için süre verirdiğini belirtti.

İncelemeler soncunda başarılı olan kurumlara ise teşekkür belgesi verildiğini söyleyen Uzun, denetimlerini rutin bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceklerine dikkat çekti.