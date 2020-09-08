Dolardan sonra Euro/TL’den de tarihi rekor

Euro/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,8473 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.
Geçen hafta en düşük 8,7171, en yüksek 8,8379 seviyelerini gören euro/TL, cuma gününü 8,8145’den tamamladı.
Euro/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 8,8388’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar/TL yüzde 0,4 artışla 7,4831’den satılıyor.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,4803
|7,4842
|7,4846
|7,4364
|%0,40
|13:16
|EUR – Euro
|8,8207
|8,8252
|8,8473
|8,7918
|%0,16
|13:16
|GBP – İngiliz Sterlini
|9,7578
|9,7691
|9,8415
|9,7625
|%-0,46
|13:16
|CHF – İsviçre Frangı
|8,1376
|8,1546
|8,1609
|8,1295
|%0,24
|13:16
|CAD – Kanada Doları
|5,6885
|5,6922
|5,6883
|5,7191
|%-0,02
|13:16