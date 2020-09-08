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Dolardan sonra Euro/TL’den de tarihi rekor

8 Eylül 2020
Euro

Euro/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,8473 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.
Geçen hafta en düşük 8,7171, en yüksek 8,8379 seviyelerini gören euro/TL, cuma gününü 8,8145’den tamamladı.

Euro/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 8,8388’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar/TL yüzde 0,4 artışla 7,4831’den satılıyor.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,48037,48427,48467,4364%0,4013:16
EUR – Euro8,82078,82528,84738,7918%0,1613:16
GBP – İngiliz Sterlini9,75789,76919,84159,7625%-0,4613:16
CHF – İsviçre Frangı8,13768,15468,16098,1295%0,2413:16
CAD – Kanada Doları5,68855,69225,68835,7191%-0,0213:16


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