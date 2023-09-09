Girne Fest devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Eylül 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SanatSürmanşet

Girne Fest devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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“Girne Arkın Group Fest 23” Manga konseri ile devam etti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, dün gece sahne alan Manga, birbirinden güzel parçaları ile dinleyenlere adeta bir müzik şöleni yaşattı.


-Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası çarşamba günü

Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası 13 Eylül Çarşamba akşamı Girne Amfitiyatro’da sahne alıyor.  Moğolların kurucu üyesi ve Cem Karaca’nin “sahne yoldaşı” olan Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası konseri saat 21.00’de…

-Festivalde neler var?

Festivalde bu gece Amfitiyatro’da saat 19:00’da KKTC Jimnastik Federasyonu’nun sahnelediği ‘2. Jimnastik Şöleni’ ücretsiz olarak halk ile buluşuyor. Ayrıca bugün ve yarın saat 17.00 – 23.00 arası ‘Kahve Kitap Günleri’ etkinliği, Ramadan Cemil Meydanı’nda gerçekleşiyor.

Haftanın son günü olan yarın ise Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 20:30’da R’ock’n Roll Express’ sahne alıyor.

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Tags:Girne Arkın Group Fest 23Girne Belediyesi
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