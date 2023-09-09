KTSYD, sezona merhaba etkinliği ve fotoğraf sergisi gerçekleştirdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Eylül 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

KTSYD, sezona merhaba etkinliği ve fotoğraf sergisi gerçekleştirdi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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KTSYD, sezona merhaba etkinliği ve fotoğraf sergisi gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu tarafından düzenlenen “Sezona Merhaba Etkinliği ve Fotoğraf Sergisi” dün akşam merkez binada havuz başında gerçekleşti.
KTSYD üyelerinin yanı sıra, federasyon başkanları, MOK Başkanı Dursun Koç,  LTB Başkanı Mehmet Harmancı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı gecede güzel fotoğraflar sergilendi.

 


 

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Tags:Kıbrıs Türk Spor Yazarları DerneğiSezona Merhaba Etkinliği ve Fotoğraf Sergisi
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