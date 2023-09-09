Kupa gecesi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası maçı bu gece Atatürk Stadı’nda oynanacak. Maça girişler ücretsiz olacak Yeni sezon öncesi futbolumuzun en prestijli organizasyonu olarak anılan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, derneğin 40’ncı yılında 36’ncı kez Süper Ligin iki yeni ekibi Yeniboğaziçi ile Miracle Karşıyaka arasında bu akşam oynanacak. Lefkoşa Atatürk Stadında saat 19:00’da başlayacak önemli karşılaşma öncesinde yapılan kura çekiminde Yeniboğaziçi ev sahibi, Miracle Karşıyaka ise deplasman ekibi oldu. Buna göre Yeniboğaziçi taraftarları protokol tribününün sağ tarafında, Miracle Karşıyaka taraftarları ise protokol tribününün sol tarafında oturacaklar. Necati Özsoy başkanlığında toplanan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu, Yeniboğaziçi – Miracle Karşıyaka girişlerin ücretsiz olmasını kararlaştırdı. Dernek yönetimi tüm sporseverleri maça davet etti.

Maçı yönetecek hakemler ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi. Yeniboğaziçi – Miracle Karşıyaka maçını Şakir Azizoğlu, yapacak. Şakir Azizoğlu’nun yardımcılıklarını Serkan Özdenkci ve Cenk Aras Özfuttu yapacak. 4. hakem olarak ise Ferhat Tuna atandı. Mejdi Tezcan’ın gözlemciliğini yapacağı maçın saha komiseri ise Mustafa İkizer olacak.

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