Veteriner Dairesi Girne’de yapılan baskında etiket bilgisi olmayan ürünleri imha etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Eylül 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Veteriner Dairesi Girne’de yapılan baskında etiket bilgisi olmayan ürünleri imha etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Veteriner Dairesi, dün alınan ihbar üzerine Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Veteriner Dairesi iş birliği ile Mete Adanır Caddesi’nde bulunan “Hetim African Corner” isimli iş yerine baskın yaptı.

Daire’den yapılan açıklamada, yapılan baskında aşağıda belirtilen ürünlerin etiket bilgileri olmaması nedeniyle el konularak imha edildiği belirtildi.


El konulan ürünler şöyle:

1-Brown Beans  (24 Paket)

2-Chin-Chın           (7 Paket)

3-Hindi Kanadı    (13 Paket)

4-Kurutulmuş Balık (6 Adet)

5-Kedi Balığı (5 Adet)

6-Dalak (15 Paket)

7-İşkembe (12 Paket)

8-Blue Bay Markalı “Crayfısh” 60 gr. x 4 Adet (son kullanma tarihi bitti)

9-Pişmiş Börek (68 Adet)

10-Baharat (13 Paket)

11-Dimes Nar Suyu 1 Litre (Son kullanım tarihi bitti).

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Tags:denetimGirneGirne BelediyesiHetim African Corner
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