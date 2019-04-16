Girne ağır cezadan tokat gibi ceza

Esentepe, Lapta ve Boğaz’da 3 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 2 buçuk hintkeneviri ile 80 gram kokain ile suçüstü tutuklanan Kemal Numan Mehmet ve Can Tekin Yılmaz hakkında dava karara bağlandı.

Kamalı Haber

Başkan Nuvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’ndan oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı başkan Gazi açıkladı.

Gazi, 2017 tarihi Şubat ayında Esentepe, Lapta ve Boğaz’da düzenlenen operasyonda sanıkların yakalandığını, ayrıca hassas teraziler, çok sayıda şeffaf naylon, poşetlerin ağzının yapıştırılmasında kullanılan elektrikli cihaz da bulunduğunu

Gazi, sanıkların 2 buçuk kilo hintkeneviri tasarrufu, 80 gram kokain tasarrufundan yargılandığını, ayrıca sanık Kemal Numan’ın 112 gram hintkeneviri verme, sanık Yılmaz’ın ise 10 gram hintkeneviri verme suçlarından yargılandığını kaydetti. Sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla tasarrufu ettiğini kaydeden Gazi, bunun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Sanık Yılmaz’ın uyuşturucu temini için 5 bin Sterlin ödediğini, maddeye ulaşmada etkin rol oynadığını belirten Gazi, bu nedenle iki sanık arasında ceza ayrımına gidileceğini söyledi. Gazi, sanık Yılmaz’ı 12 yıl, sanık Numan’ı ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Gazi, kararda toplumsal olgulara da değindi. Gazi, uyuşturucu suçlarının son derece yaygın hale geldiğini ifade etti.