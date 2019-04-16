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Özersay: İlk fırsatta anayasayı da değiştirip tüm dokunulmazlıkları kaldırmak gerekir

16 Nisan 2019
Kudret Özersay

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,” ilk fırsatta anayasayı da değiştirip tüm dokunulmazlıkları kaldırmak gerekir” dedi.

İşte Kudret Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Oldum olası seçilmiş bir kişinin AYRICALIKLI olması gerektiğine, DOKUNULMAZ olması gerektiğine hiç anlam veremedim. Sırf seçildim diye bugüne kadar bu ülkenin yasalarının tarafıma uygulanmasından ne muafiyet talep ettim, ne de bundan sonra ederim.

Dünden bu yana yaşananlar yasaların milletvekillerine de gayet DOKUNABİLECEĞİNİ ve de DOKUNMASI gerektiğini bir kez daha göstermiştir. İlk fırsatta anayasayı da değiştirip tüm dokunulmazlıkları kaldırmak, o gün gelinceye değin de “ne yani yasalar bana da mı uygulanacak!” diyerek garip bir ruh haline bürünmemek, anlamsız alınganlıklara kapılıp GOCUNMAMAK gerekir. Aksi, olsa olsa zorlama mağduriyet olur…

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