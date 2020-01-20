Gezici’ye göre seçimin galibi Tatar

Gezici Araştırma Şirketi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Siyasi Araştırma Raporu açıklandı. Raporda katılımcıların Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediklerine ilişkin dağılımlar da yer aldı.

Rapora göre, araştırmaya katılanların 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım şöyle sıralandı:

Ersin Tatar yüzde 34,1

Mustafa Akıncı yüzde 28,1

Kudret Özersay yüzde 7,8

Erhan Arıklı yüzde 5,7

Serdar Denktaş yüzde 5,2

Tufan Erhürman yüzde 17,1

Sibel Siber yüzde 2,0

Araştırmaya katılanların 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde, seçim 2’nci tura kalsa ve adaylar Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım ise şöyle:

Ersin Tatar yüzde 44,8

Mustafa Akıncı yüzde 40,6

Kararsız yüzde 14,6

Araştırmaya katılanlara Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi ile hakkındaki sonuçlarda;

İki ayrı devletli çözüm yüzde 81,3

Rumlarla federasyon önerisi yüzde 10,2

Konfederasyon yüzde 8,5

Katılımcılar Türkiye’nin garantörlüğü konusunda sorulan soruyu da yanıtladılar.

Araştırmaya katılanların yüzde 80’i Türkiye’nin garantörlüğünün aynen devam etmesi yönünde, yüzde 5,2’si iptal edilmesi ve yüzde 3’ü ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiği yönünde yanıt verdi .