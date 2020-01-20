Ekonomi

Patates beyanı ve büyükbaş düşükleri ile ilgili duyuru

20 Ocak 2020
Genel Tarım Sigortası

Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Sonbahar Patates Beyanı ve Aralık ayı büyükbaş düşüklerle ilgili duyuru yaptı.

2019 Sonbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen sonbahar patates alanları için itiraz süresinde gerekli resmi belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için 24.Ocak cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecekleri belirtildi.

Yapılan açıklamada “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Aralık ayında Büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 106 üreticiye 85,920.00 TL. tazminat ödendiği kaydedildi.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekleri belirtildi.



Etiketler

İlgili Makaleler

“Seyrüseferini online ödeyene yüzde 5 indirim”

20 Ocak 2020

Yenikent’te yeni süpermarket

20 Ocak 2020
Asla Yememeniz Gereken 21 Zararlı 'Sağlıklı Gıda'

1 ithal, 2 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

17 Ocak 2020
Devlet Üretme Çiftlikleri'nde hayvan satışı

Devlet Üretme Çiftlikleri’nde kasaplık hayvan satışı

17 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı