Patates beyanı ve büyükbaş düşükleri ile ilgili duyuru

Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Sonbahar Patates Beyanı ve Aralık ayı büyükbaş düşüklerle ilgili duyuru yaptı.

2019 Sonbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen sonbahar patates alanları için itiraz süresinde gerekli resmi belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için 24.Ocak cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecekleri belirtildi.

Yapılan açıklamada “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Aralık ayında Büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 106 üreticiye 85,920.00 TL. tazminat ödendiği kaydedildi.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekleri belirtildi.