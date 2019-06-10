Kıbrıs

“Gerçekleştirilmesi gereken pek çok köklü değişim var”

10 Haziran 2019
Tufan Erhürman

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kamu yönetiminden güvenliğe, eğitimden sağlığa, ekonomiden turizme, yüksek öğretimden bilişime kadar her konuda yapılması gereken pek çok iş, gerçekleştirilmesi gereken pek çok köklü değişim var” dedi.

Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kamu yönetiminden güvenliğe, eğitimden sağlığa, ekonomiden turizme, yüksek öğretimden bilişime kadar her konuda yapılması gereken pek çok iş, gerçekleştirilmesi gereken pek çok köklü değişim var. Bu ülkenin ve bu halkın tüm bunları gerçekleştirmeye yetecek potansiyeli de var.

Önemli olan bu konudaki birikimimizi “sen ondansın, ben bundanım” ayrımı yapmadan bir araya getirecek organizasyon becerisini göstermek ve çok çalışmak. Güçlerimizi ve birikimlerimizi birleştireceğiz, çok çalışacağız ve kendi ayaklarımız üzerinde durmayı başaracağız…”

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