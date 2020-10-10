George Clooney ve Amal Clooney çiftinden tiyatroya bağış

Hollywood yıldızı George Clooney ile eşi Amal Clooney, İngiltere-Berkshire’da bulunan malikanelerinin yakınındaki The Mills adlı tiyatroya bağışta bulundu.

Gösteri dünyasının en çok kazanan oyuncularından biri olan George Clooney, dokuz ay önce salgın nedeniyle kapanan The Mills adlı tiyatrosu için harekete geçti.

Çiftin, İngiltere-Berkshire’daki 12 milyon sterlin değerindeki evlerine yakın olan bu tiyatroya bağış yaptığı öğrenildi. Bağış miktarı ise açıklanmadı.

The Mills tiyatrosu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yakında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden açılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, tiyatronun ayakta durabilmesine katkıda bulunan tek ünlü Clooney çifti değil.

Oyun yazarı Ray Cooney de bağışta bulundu. Bu yüzden de tiyatronun oditoryumuna Nooney’in adı da verildi.