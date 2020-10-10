Hatay’daki orman yangınları kontrol altına alındı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, çok ciddi kasıt şüphelerinin de ortaya çıktığını belirterek ”4 şüpheli gözaltında. 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 2’siyle ilgili de işlem yapılacak” ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınının etkili olduğu Hatay’ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Dün saat 10.15’te başlayan yangına, ekiplerin 10.20’de müdahale ettiğini belirten Pakdemirli, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelin yangınla mücadele ettiğini kaydetti. Meteorolojik şartların yangınla mücadelede, aleyhte olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, yüzde 18 nem ve 35 derece sıcaklıkla birlikte 70 kilometreyi aşan rüzgarın zorluk yarattığını anlattı.

Yangına müdahale eden bir uçağın arıza yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, Nergizlik, Müftüler, Karahüseyinli Mahalleleri ile Belen ilçe merkezinin yangında zarar gördüğünü, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli yardımların yapılacağını aktardı.

”YANGIN TAM ANLAMIYLA KONTROL ALTINDA”

Ev, iş yeri, araçlar, fabrikalar ve tarlalar ile hayvanların yangında zarar gördüğünü hatırlatan Bakan Pakdemirli, çok ciddi kasıt şüphelerinin de ortaya çıktığını dile getirdi.

Pakdemirli, “Bununla ilgili Valiliğimiz çok yönlü soruşturma yürütüyor. 4 şüpheli gözaltında. 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 2’siyle ilgili de işlem yapılacak. İnsansız Hava Aracı (İHA) dünden beri süreci kontrol etmemizde büyük fayda sağlıyor. Şu an itibarıyla yangın tam anlamıyla kontrol altında. İhbarlar son derece önemli. İnsansız orman kuleleri gibi birçok teknolojiyi kullanıyoruz ama Alo 177’yi hatırlatmış olalım. Çok speküle edilir bir konu daha var. Ormanlar anayasayla korunduğu için ormanların imara açılması, madene, turizme tahsis edilmesi söz konusu değildir. Orman alanları daraltılamaz. Vatandaşlarımızın buna kulak asmamasını rica ediyorum. Meteorolojik şartlar, evet, bizi zorladı ama batılı ülkeler dediğimiz ülkelerin birçoğunda milyonlarca hektar alan andı ve aylarca süren yangınlar var. ABD başta olmak üzere Avustralya’sından Brezilya’sına tutun birçok yangınla karşı karşıya kalındı, büyük can ve mal kayıpları yaşandı” dedi.

HASTANELERDE TEDAVİ GÖREN KALMADI

Hatay’daki yangında can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ancak yaban hayatı ve ağaçların kaybolduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, yangınla mücadelede emeği geçenlere teşekkür etti. Yangında zarar gören alanlarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Dün akşam itibarıyla 400 hektar olabileceğini gördük ama bugün bu hesabın üzerine gitmedik. Önceliğimiz yangının söndürülmesiydi. Hepsinin hesabını yapıyoruz ve yayınlayacağız. Çok büyük bir yangın değil ama bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı. Hastanelerde tedavi gören de kalmadı” diye konuştu.

“SABOTAJ İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK”

Gün içerisinde NTV canlı yayınına bağlanarak söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da ”Organize ve sabotaj ihtimali çok yüksek. Dün gece soğutma çalışmalarını bitirdiğimiz üç yerde aynı anda tekrar yangın çıkması bunun planlı bir olay gibi olduğunu gösteriyor. Çok farklı noktalarda belki de eş zamanlı çıkan bu yangınlar için sadece rüzgarla yayıldı demek yetersiz” dedi.

BAKAN GÜL VE AK PARTİ’Lİ ÜNAL’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabından yangınla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Ünal “Hatay bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için ilgili tüm kurumlarımız seferber oldu ve aralıksız çalışıyor. Yangınların kasıtlı çıkarılma ihtimali üzerine de detaylı bir soruşturma yürütülüyor. Tek temennimiz can kaybı ve yaralanma olmadan alevlerin söndürülmesi” dedi.

HATAY VALİLİĞİ: GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR OLDU

Hatay Valiliği de, söndürme çalışmaları devam ettiği sırada yangınla ilgili açıklama yayımladı.

Valiliğin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA’ lar görev yapmakta kolluk kuvvetlerimizde kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yangınla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Yangının her yönüyle araştırıldığı aktarılan açıklamada, çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yangında mahsur kalan kaplumbağalar itfaiyeler tarafından suyla serinletilerek yeniden hayata döndürüldü.

“EVİMİN YANIŞINI SEYRETTİM HİÇBİR ŞEY YAPAMADIM”

Belen ilçesindeki evi yanan Okan Türkmenoğlu da bir anda çevrelerini alevlerin sardığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Çok kısa sürede komple tüm ağaçlık alan alev aldı. O ısıyla beraber ilk başta doğal gazın kombisi yandı. İçeriye doğru da yayılınca evin tamamı yandı. Rüzgarın da etkisiyle zaten söndürme şansınız yoktu, yayıldı. Öğlene kadar yangın 5 kilometre ilerledi. Evimin yanışı seyrettim, hiçbir şey yapamadım.”