Genç yeşil kaplumbağa “Hızır” Türkiye yolcusu

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin (SPOT) uydu cihazı ile izlediği 13 yavru yeşil kaplumbağandan biri olan Hızır, Kuzey Kıbrıs’tan ayrılarak Türkiye’ye yolculuğa çıktı.

Kuzey Kıbrıs’taki beslenme alanını terk edip Türkiye’ye gitmeye başlayan “ilk ve tek birey” olan Hızır’ın yolcuğu derneğin web sitesindeki Kıbrıs Hedef-dışı Av projesinin sayfasından takip edilebiliyor.

SPOT tarafından yapılan açıklamada, “Bugüne kadar SPOT 100’den fazla deniz kaplumbağasını uydu cihazları ile takip ettik. Çoğu üremek için ülkemize gelen annelerdi. Gençler ve erkekler karaya ayak basmadıklarından onlara ulaşmak daha zordur. Ama 2018’den bu yana balıkçı dostlarımızın da yardımı ile, genç ve erkek kaplumbağalara verici yerleştirme şansını yakaladık. Hızır bu kaplumbağalardan birisi” ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca “Şu ana kadar izlediğimiz 13 yavru yeşil kaplumbağadan biri olan Hızır, Kuzey Kıbrıs’taki beslenme bölgesini terk edip Türkiye’ye gitmeye başlayan ilk ve tek birey. Bu nedenle de bu yolculuğun sonunu çok merak ediyoruz” denildi.

Hızır’ın bu yolculuğun nerede son bulacağını merak edenlerin, derneğin web sitesindeki Kıbrıs Hedef-dışı Av projesinin sayfasından Hızır’ı takip edebilecekleri belirtildi.

Hızır’ın yolculuğunu https://cyprusturtles.org/…/marine-turtle…/tracking/ linkinden

izlenebiliyor.

Ayrıca açıklamada, SPOT bu çalışmada emeği geçen tüm balıkçılara, iş birliği yaparak destek olan Çevre Koruma Dairesi ve Hayvancılık Dairesine ve Meritta Rehabilitasyon Merkezi’ne Hızır’ı tedavi ettikleri için teşekkür etti.