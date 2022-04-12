Ukrayna First Lady’si Olena Zelenski konuştu: Eşim için endişeleniyorum

Duygusal olarak nasıl başa çıktınız? Bu süre zarfında başvurduğunuz herhangi bir arkadaşınız veya destek kaynağınız var mı? Savaşın ilk haftalarında ve şimdi eşinizle ne kadar temas kurdunuz?

“Başlangıçta duygular için zaman yoktu. Çocuklarla, duygusal durumlarıyla ilgilenmek gerekiyordu. Ben de kendime güvenen, gülümseyerek, enerjik olmaya çalıştım, onlara evet, bodruma inmek gerektiğini ve bu yüzden ışığı açamayacağınızı açıkladım. “Babamızı ne zaman göreceğiz?” sorusuna iyimser bir şekilde “Yakın zamanda.” diyerek cevap vermeye çalıştım. İlk günlerde onunla kalabileceğimizi umuyordum. Ama cumhurbaşkanlığı ofisi askeri bir tesis haline gelmişti ve çocuklarım ve benim orada kalmamız yasaktı. Güvenli bir yere taşınmamız emredildi, güvenli bir yer bulmak mümkünse… O zamandan beri Vladimir ile sadece telefonla iletişim kuruyoruz.”