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Ukrayna First Lady’si Olena Zelenski konuştu: Eşim için endişeleniyorum

12 Nisan 2022
Olena Zelenski







Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin eşi First Lady Olena Zelenski, Rusya’nın saldırılarının başladığı günden bugüne yaşadıklarını anlattı. First Lady, “Artık diğer Ukraynalılar gibi yaşıyorum. Hepimizin büyük bir arzusu var: barışı görmek. Ve ben, her anne ve eş gibi, sürekli olarak eşim için endişeleniyorum ve çocuklarımı güvende tutmak için her şeyi yapıyorum” diye konuştu.



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12 Nisan 2022


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