Nicosia Motors Tenis Ligi yarı finalleri belli oldu
Nicosia Motors Tenis Ligi’nde hafta sonu oynanan maçların ardından normal sezon tamamlandı. Normal Sezonu 10 puanla yenilgisiz lider tamamlayan GAÜ oldu.
Buna göre Play-Off eşleşmeleri de belli oldu. Oluşan puan durumun ardından tek maç üzerinden oynanacak olan yarı final maçları:
23 Nisan 2022 Cumartesi saat 10.00da DAÜ tesislerinde DAÜ-GMBTK
30 Nisan 2022 Cumartesi saat 10.00’da GAÜ tesislerinde GAÜ-LŞK oldu.
Final maçı ise 14 Mayıs 2022 federasyon tesislerinde tek maç üzerinden oynanacaktır.
Yarı final ve Final maçlarında, teklerde, ilk 2 sette tie – break uygulamalı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır seklinde oynanacaktır. Çiftler ve Karışık çiftler maçları ilk 2 sette tie – break uygulamalı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır ve karar puanlı seklinde oynanacak. Setlerin 1-1 olması durumunda 10 puanlık maç Tie-break’i uygulanacaktır.
Yarı final maçlarında galip gelen takımlar Final maçı için tarihinde federasyon tesislerinde tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.
KKTF 2022 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ PUAN DURUMU:
1 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 10 PUAN
2 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 9 PUAN
3 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 8 PUAN
4 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 7 PUAN
5 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 PUAN
6 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5 PUAN