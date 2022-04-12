Çetinkaya gün sayıyor

Futbolun en üst liginin daimi takımı olan ancak pandeminin başladığı sezonda ilk kez bir alt lige düşen Çetinkaya yeniden Süper Lig’e dönmek için gün sayıyor.

Hüseyin KÖPRÜLÜ

AKSA 1. Lig’de lider Çetinkaya, zorlu M.Değirmenlik engelini 5-1’lik skorla geçerken hem şampiyonluk hem de Süper Lig’e yükselme adına önemli bir avantaj yakaladı. Kıbrıs Türk futbol tarihinde her zaman en üst ligde yer alan Çetinkaya pandeminin başladığı sezon tarihinde ilk kez küme düşmüştü. Halen devam eden sezon tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele eden Çetinkaya, gösterdiği başarılı performans ile futbolun en üst ligine dönüş sinyali verdi.

Ceran Tunalı: “Tedbiri elden bırakmayacağız”

Artık sezonun son haftalarına geldiklerini belirten Çetinkaya Kulüp Başkanı Ceran Tunalı, hata lükslerinin olmadığının altını çizdi. Sezon boyunca yöneticiler, futbolcular, teknik heyet, futbolcular ve kısaca tüm camia olarak çok özverli çalıştıklarını belirterek Tunalı, bunun meyvesini Süper Lig’e yükselmek olarak almak istediklerini belirtti. Şampiyon olarak yükselmenin ise bunun değerini daha da artıracağını ifade eden Tunalı, tedbiri elden bırakmadan her maça ayni ciddiyetle çıkacaklarını söyledi.

“1.Lig’de misafiriz. Asıl yerimiz Süper Lig”

26.haftada zorlu Değirmenlik maçından galibiyetle ayrılarak önemli bir virajı daha geçtiklerini açıklayan Tunalı şöyle devam etti: “Zorlu Değirmenlik maçından galip ayrılarak tüm konsantremizi Yeniboğaziçi maçına yönlendirdik. Her maça ayni ciddiyetle hazırlanıp, ayni ciddiyetle çıkacağız. Her şey olmuş, bitmiş değil. Evet, avantaj sahibiyiz ancak biz bu ligde misafiriz olduğumu söyledik. Asıl yerimiz Süper Lig, yani futbolun en üst ligdir. Kulüp olarak, tüm camia olarak ayni ciddiyet ile mutlu sona ulaşmak istiyoruz.