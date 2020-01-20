Gelecekte savaş ve barışlara, yapay zeka karar verebilir

Hayatımızdaki ağırlığını her geçen yıl artıran yapay zeka, hiç şüphesiz insanoğlunun geleceğinde önemli bir yere sahip. Fakat yapay zekanın yalnızca tüketici ve iş merkezli bir teknoloji olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Şirketler, yapay zekayı çeşitli süreçleri otomatize etmek için kullanırken, tüketiciler ise günlük rutinlerini kolaylaştırmak için kullanıyor; ancak hükümetler -özellikle de ordular- bu teknolojinin sunduğu hız ve etkiye büyük bir ilgi duyuyorlar. Halihazırda Çin gibi bazı devletler, kendi vatandaşlarını izlemek için yapay zekadan faydalanıyor. Ayrıca İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD) tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, ulusal güvenlik ve savaşla ilgili kararlar almak için de yapay zekanın kullanılacağı belirtilmişti.

MoD’un bünyesinde faaliyet gösteren DASA, yapay zekanın İngiliz donanmasında nasıl kullanılabileceğini araştıran, yeni projeler ve girişimler için 4 milyon sterlin değerinde finansman sağladığını duyurdu. DASA, öncelikle savaş gemilerinin binlerce istihbarat ve veriyi saniyeler içinde işleyebilmesini sağlayacak yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı sistemler geliştirmek için çalışıyor.

Otomasyon, makine öğrenimi ve yapay zeka odaklı teknolojiler, İngiltere’nin askeri sistemlerine entegre edilecek ve askeri unsurların potansiyel ve gerçek tehditlere karşı duyarlılığını artırmasına yardımcı olacak. Uzmanlar, gelecekte devletler ve ordular arasındaki savaşların siber güvenlik ve yapay zeka üzerinden gerçekleşeceğini öngörüyor.

MoD’un Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı’na (Dstl) liderlik eden Julia Tagg, “Otomasyon, makine öğrenimi ve yapay zekayı erkek ve kadınlarımızın becerileri ve deneyimleri ile harmanlayarak, gelecekteki orduların İngiltere’yi daha güvende tutmasını sağlayabiliriz” diyor.

Yapay zekayı militarize etmeye çalışan tek ülke İngiltere değil. ABD hükümeti de geçen yılki bütçede “Askeri İstihbarat / Makine Öğrenimi yatırımları” için 927 milyon dolar ayırdı. Ayrıca Çin ve Rusya’nın da bu alana her yıl milyonlarca dolar kaynak akıttığı söyleniyor. Hatta bazı söylentiler, Rusya’nın 2030 yılına kadar robot askerleri orduya entegre etmek için çalıştığına işaret ediyor.