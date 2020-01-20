Atomlar arası bağ oluşumu ve kırılımı ilk kez görüntülendi

Bilim insanları, atomlar arasındaki bağ oluşumunu ve bağ kırılmasını ilk kez görüntüledi. Araştırmacılar, atomik ölçekte elde ettikleri görüntülerle, atomların gizemli dünyasına dair daha fazla bilgi elde etmeyi hedefliyor.

Bildiğiniz üzere atomlar arası bağ oluşabiliyor veya kırılabiliyor. Ancak bunlar çok küçük bir ölçekte gerçekleştiği için üzerinde çalışmak ve bu süreçleri kaydetmek zor. Nottingham ve Ulm üniversitelerinden araştırmacılar, bağ oluşturan ve bağları kırılan atomları ilk kez görüntülemeyi başardılar.

Araştırma ekibi, karbon nanotüp içindeki iki renyum atomunu görüntülemek için Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) kullandı. Dörtlü bir bağ ile iki atom, bir Re2 molekülü oluşturdu. Ekip daha sonra atomların ayrılırken kendilerini daha eliptik bir şekle soktuklarını, gerildiklerini ve sonunda bağı kopardıklarını gördü. Atomlar bir süre sonra bir kez daha Re2 molekülüne dönüştüler.

Çalışmanın yazarı Kecheng Cao, “İki atomun çiftler halinde hareket etmeleri ve aralarında bir bağ oluşturmaları şaşırtıcı bir şekilde açıkça görünüyordu. Daha da önemlisi, Re2 nanotüpte aşağı doğru hareket ettikçe bağ uzunluğu değişiyor. Bu, bağın atomların bulunduğu ortama bağlı olarak daha güçlü olduğunu veya zayıfladığını gösterir.” dedi.