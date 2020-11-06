Gecenin en hızlısı Macila

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Car&Cars sponsorluğunda Motul Damer LTD, Capital Radio ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu katkılarıyla düzenlenen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı 6-7 Kasım Car&Cars Rallisi ilk ayağı gece düzenlenen Alayköy özel etabı geçilerek tamamlandı.

On ekibin start aldığı yarış Kuzey Kıbrıs ralli camiasının sevilen ismi Ayer Argün için yapılan anma ve saygı duruşu ile start verildi.

Ekipler 8,62 Km’lik Alayköy Özel etabı iki kez geçerek, yarışın birinci ayak birinci kısımını tamamladı.

Yarışın ilk gününde Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi birinci, Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi ikinci, Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi ise üçüncü tamamladılar.

7 Kasım Cumartesi günü ise saat 8.30’da Göçmenköy stadı park yerinde servis alarak güne başlayacak olan ekipler, Saat 9’dan 11.30’a kadar 3 kez BRT Özel etaplarını geçecek. BRT özel etabı Dikmen anayolu üzerinden takip edilecek ve 3 kez art arda geçilecek. Saat 11.30’da öğlen arası servis verecek olan Ralli, Saat 13.30 ile 16.00 saatleri arasında Yılmazköy – Kanlıköy – Türkeli arasında bulunan Aktepe özel etaplarını 3 kez art arda geçip Saat 16.00’da Car&Cars önünde podyuma çıkacak.