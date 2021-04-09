Gazimağusa’da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Gazimağusa’da 265 ve 27 yaşlarındaki iki genç kavga etti. 25 yaşındaki genç bıçağı E.B.M.’nin sol gözüne sokmak suretiyle adı edileni ağır şekilde yaraladı.
Polis basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 09.04.2021 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Gazimağusa’da, B.G.B.B.(E-25), aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçağı E.B.M.(E-27)’nin sol gözüne sokmak suretiyle adı edileni ağır şekilde yaralamıştır.
E.B.M. kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip Göz Servisi’nde müşahede altına alınmıştır.
B.G.B.B. aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.