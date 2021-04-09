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Meksika’da 2006’dan bu yana 85 binden fazla kişi ortadan kayboldu

9 Nisan 2021
Meksika'da uyuşturucu kartelleri





Meksika’da uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın başladığı 2006’dan itibaren 85 binin üzerinde kişinin ortadan kaybolduğu bildirildi.





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9 Nisan 2021


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