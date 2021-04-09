Meksika’da 2006’dan bu yana 85 binden fazla kişi ortadan kayboldu

Meksika\u2019da uyu\u015fturucu kartelleri aras\u0131ndaki sava\u015f\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 2006\u2019dan itibaren 85 binin \u00fczerinde ki\u015finin ortadan kayboldu\u011fu bildirildi.\r\nMeksika D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 \u0130nsan Haklar\u0131 ve \u00c7ok Tarafl\u0131 \u0130li\u015fkiler Departman\u0131ndan Alejandro Encinas, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u015fu ana kadar en fazla say\u0131da cesedin Sinaloa, Jalisco, Colima, Guanajuato ve Sonora eyaletlerinde bulundu\u011funu belirtti.\r\n\r\n2006\u2019n\u0131n ba\u015f\u0131ndan 7 Nisan'a kadarki s\u00fcreci konu alan ve h\u00fck\u00fcmet taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan raporda 85 bin 6 ki\u015finin ortadan kayboldu\u011funu aktaran Encinas, \u00fclkenin \u00e7e\u015fitli b\u00f6lgelerinde su\u00e7 \u00f6rg\u00fctleri aras\u0131ndaki \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131n artmas\u0131 nedeniyle gizli mezarlar\u0131n bulunmaya devam etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00dclkede, s\u0131k s\u0131k uyu\u015fturucu \u00e7etelerinin rakip kartellerden veya halktan ka\u00e7\u0131r\u0131p \u00f6ld\u00fcrd\u00fckleri ki\u015filerin cesetlerini g\u00f6md\u00fckleri gizli mezarlar bulundu\u011fu biliniyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n