Gazimağusa’da 210 gram uyuşturucu ele geçirildi: 5 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 210 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre dün saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında A.J.(E-26) ve A.H.R.(E-23)’nin kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 150 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmış ve söz konusu şahıslar tutuklanmıştır.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.B.(E-21), M.M.(E-23) ve M.A.M.(E-22)’nin kalmakta oldukları ikametgahlarda yapılan aramalar sonucunda ise toplam 50 gram ağırlığında metamfetamin ve 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile bir adet hassas terazi daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2022 yılının ilk 3 ayında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarı 15 kilogramı aştı.