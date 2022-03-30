Fenerbahçe Başkanı Ali Koç KKTC’de

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç KKTC’de…

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, KKTCFBİDER’in davetlisi olarak KKTC’ye geldi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u Ercan’da karşılayarak kendisine abisi rahmetli Mustafa Koç’ un resmi etrafına koza işlenmiş çerçeve taktim etti.

Koç ve yönetimi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu ile görüşecek. Heyetin daha sonra TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin vereceği öğle yemeğine katılacak.