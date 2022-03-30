TDP Gençlik Örgütü ile EDON heyetleri bir araya geldi.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dayanışma Evi’nde yer alan görüşmede TDP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker, ilerleyen süreçte yıllardır süregelen iki toplumlu pratiklerin ötesinde bir eylemlilik ve dayanışma anlayışını geçerli kılmanın önemini vurguladı.

Çileker, bu anlayış değişikliğinin özelde TDP Gençlik Örgütü ve EDON arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine, genelde de Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının etkileşimine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Adanın her iki tarafındaki sorunların karşılıklı olarak aktarıldığı görüşmede, Çileker önümüzdeki döneme dair iş birliğini güçlendirecek önerilerde bulundu.

EDON temsilcileri ise ilgili önerileri olumlu karşıladıklarını ve yönetimleriyle değerlendireceklerini belirtti. EDON temsilcileri ayrıca, TDP heyetini 10 Nisan’da Dali köyünde düzenlenecek Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in anma etkinliğine davet etti.