Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde korkutan kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde korkutan kaza

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 07.05.2023 tarihinde, saat 09:20 sırlarında, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, Yükselen DENİZ (E-21), yönetimindeki NL 869 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Erülkü Süpermarket önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak banketten aşağıya düşüp ağaca çarparak sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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