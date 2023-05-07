AL-PET trafik lambaları bir arıza nedeniyle söküldü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

AL-PET trafik lambaları bir arıza nedeniyle söküldü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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AL-PET

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki AL-PET akaryakıt istasyonunun önündeki yol kavşağında bulunan trafik ışıkları arıza nedeniyle devre dışı kaldı. Yol ve trafik güvenliği açısından güzergâhta gidiş gelişleri ayıran orta refüj araç trafiği trafiğe kapatılmış olup, Sanayi Bölgesi ve İş Kemal Aksay Caddesi istikametinden gelen araçlar güvenlik nedeniyle sola yönlendirilmiştir. Bu rotayı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli izlemesi gerekiyor.

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Tags:al-petarızaKKTCtrafik isiklari
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