Gazeteciler Birliği, hükümetin uzlaşı niyeti beyanının ardından, iyi niyet göstergesi olarak eylemlerini noktaladıklarını duyurdu

Gazeteciler Birliği’nin “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi hükümetin geri adım atmasıyla şimdilik son buldu. Birlik Yönetimiyle görüşen Başbakan Üstel, konunun birliğin de içinde yer alacağı çalışma grubunda yeniden ele alınarak uzlaşılacak değişikliklerin meclise getirileceği sözü verdi

YAYIN SUSMADI: “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi çerçevesinde Meclis önündeki kaldırımda kurulan çadır stüdyoda sabah saat 7:30’da başlayan yayın aralıksız olarak saat 21:00’e kadar devam etti. Farklı yayın kuruluşlarından gazeteciler Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması” yasalarında yapılamak istenen değişikliklere neden karşı olduklarını anlattı

SİYAH BANT: “Özgürlük İçin 24 Saat” mesleğe uzun yıllar emek veren gazetecilerin de katılımıyla meclis kapısında özgürlük fotoğrafı çekildi. Eylemdeki gazeteciler ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yasa değişikliği istemlerini meclis birleşimini ağızlarında siyah bantlarla izleyerek protesto etti

DESTEK YAĞDI: Basın kuruluşlarında örgütlü KTAMS, Dev-İş, Kamu-İş, Basın-Sen ve Bay-Sen’in 3 saatlik grevle destek verdiği eyleme, birçok birlik, sendika, bazı siyasi partilerin yanı sıra, Türkiye’deki meslek örgütlerinden ve uluslararası basın örgütlerinden de destek yağdı

GERİ ADIM: Hükümet toplumun tüm kesimleri tarafından destek gören ifade özgürlüğüne, sınırlama ve ceza getirme yaklaşımından geri adım attı. Birlik yönetimi ile Başbakan Üstel arasında varılan uzlaşı çerçevesinde, meclise sunulacak yeni yasa tasarıları ortak bir çalışma grubunda hazırlanacak