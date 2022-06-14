ABD’de artan hava sıcaklığı için uyarı:

ABD'de yakla\u015f\u0131k 100 milyon ki\u015fiye orta-bat\u0131 eyaletlerinde etkili olan ve do\u011fuya do\u011fru ilerleyen hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131na kar\u015f\u0131 \u00f6nlem almalar\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulunuldu.\r\nUlusal Hava Durumu Servisi, hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n \u00fclkenin orta b\u00f6lgesinde \u00e7ar\u015fambaya kadar 100'den fazla \u015fehirde rekorlar\u0131 zorlayabilece\u011fini tahmin ederken b\u00f6lgede ya\u015fayan yakla\u015f\u0131k 100 milyon insan\u0131 etkileyebilece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fcnde bulundu.\r\n\r\nABD bas\u0131n\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlerde, yer yer 45 dereceyi bulan s\u0131cakl\u0131klar i\u00e7in "tehlikeli derecede s\u0131cak ko\u015fullar" tabiri kullan\u0131larak \u00f6zellikle \u00fclke n\u00fcfusunun ya\u015fl\u0131 kesiminin \u00f6nlem almas\u0131 istendi.\r\n\r\nH\u0131zla y\u00fckselen s\u0131cakl\u0131klar\u0131n, haftan\u0131n ilk g\u00fcnlerinde ABD'nin orta b\u00f6lgelerinde \u015fiddetli bir f\u0131rt\u0131naya sebep olabilece\u011fi, hatta Chicago, Detroit, Cleveland ve Pittsburg b\u00f6lgelerinde kas\u0131rgaya d\u00f6n\u00fc\u015febilece\u011fi ihtimaline dikkat \u00e7ekildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDo\u011fuya do\u011fru ilerleyen s\u0131cak hava dalgas\u0131n\u0131n gelecek hafta boyunca etkisini s\u00fcrd\u00fcrece\u011fine, s\u0131cakl\u0131klar\u0131n insan kaynakl\u0131 iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi nedeniyle mevsim normallerinin \u00fczerinde ve daha uzun s\u00fcrece\u011fine i\u015faret edildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n