DünyaSürmanşet

ABD’de artan hava sıcaklığı için uyarı:

14 Haziran 2022
ABD'de artan hava sıcaklığı için uyarı: 100 milyon kişiyi etkileyecek







ABD’de yaklaşık 100 milyon kişiye orta-batı eyaletlerinde etkili olan ve doğuya doğru ilerleyen hava sıcaklıklarına karşı önlem almaları uyarısında bulunuldu.



Etiketler
14 Haziran 2022






Başa dön tuşu