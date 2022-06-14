ABD’de artan hava sıcaklığı için uyarı:

ABD basınında çıkan haberlerde, yer yer 45 dereceyi bulan sıcaklıklar için “tehlikeli derecede sıcak koşullar” tabiri kullanılarak özellikle ülke nüfusunun yaşlı kesiminin önlem alması istendi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, hava sıcaklıklarının ülkenin orta bölgesinde çarşambaya kadar 100’den fazla şehirde rekorları zorlayabileceğini tahmin ederken bölgede yaşayan yaklaşık 100 milyon insanı etkileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Hızla yükselen sıcaklıkların, haftanın ilk günlerinde ABD’nin orta bölgelerinde şiddetli bir fırtınaya sebep olabileceği, hatta Chicago, Detroit, Cleveland ve Pittsburg bölgelerinde kasırgaya dönüşebileceği ihtimaline dikkat çekildi.