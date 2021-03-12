Gazeteciler Birliği: Basın tarihine kara bir leke

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu, özel televizyon kanallarının bu gece yarısından itibaren Türksat tarafından yayınlarının kesilecek olmasına tepki gösterdi. Açıklama şöyle: KKTC’deki Özel Televizyon Kanalları Kararma Tehdidi Altında

Medyanın ayakta kalması için gerekli sorumluğu üstlenmeyen gelmiş geçmiş hükümetler, Türksat’a 2018 yılından bugüne kadar borcunu ödemedi ve özel kanallar karanlığa gömülme riski altına girdi. Birçok basın mensubu ve çalışan bir günde uygulamaya konan bu karar karşısında şaşkın.

Halihazırda yayıncılıkla ilgili birçok sorun yaşayan, ekonomik dar boğazı Covid-19’la katlanan özel televizyonlar, son darbeyi buradan alıyor.

Türksat, bugün (12.3.2021) sabah, protokol ortağı BRT’ye KKTC’deki kanalların yayınlarının gece yarısından itibaren durdurulacağını bildirdi. Başbakan Ersan Saner, bu konuda girişim yapacaklarını, Maliye Bakanlığı’nın kaynak yaratmaya çalıştığını açıkladı.

Eğer borç ödenmese Türksat, bu gece yarısı düğmeye basacak ve Kıbrıs Türk özel televizyonları kararacak. Bu olay basın tarihine kara bir leke olarak yer alacak.

Dijital karasal yayından (DVB-T) ayrılan özel kanalların halka ulaşabileceği hiçbir mecra kalmadı.

Geçmişte ayrı frekanstan yayın yapan kanallara devlet tarafından uydu katkı payı ödeniyordu ancak ödemeler 2015’te, UBP-CTP hükümeti döneminde durduruldu. Maddi imkansızlıklar yaşayan kanaların yayınları durma noktasına geldi. Bazı girişimler sonucunda Türksat uydu yayını için Kıbrıs paketi oluşturdu.

BRT ile Türksat arasında imzalanan protokol gereğince, yayınla ilgili ödemeyi özel kanallar değil, BRT yapacaktı. Kanallarsa uyduya ulaşmalarına aracı olan BRT’ye ödeme yapacaktı. Devlet BRT’ye katkı payını ödemedi, BRT Türksat’a, maddi zorluk içinde olan kanallar da BRT’ye ödeme yapamadı.

Türksat geçtiğimiz aralık ayında yayınların borç nedeniyle 31 Aralık’ta kesileceğini, istenirse kanallarla ayrı ayrı protokol imzalanabileceğini bildirdi. Hükümet nezdindeki girişimle bu durum da ötelendi.

Uydu bağımlılığından dert yanan, dönüşüm çağrısı yapan, DVBT’ye sahip çıkılmasını, altyapısının güçlendirilmesi, IP tabanlı yayıncılık için adım atılmasını, haksız rekabetin önüne geçilmesini talep eden özel kanallar şimdi siyah ekrana bürünecek.

Basın özgürlüğüne de darbe vuracak bu olayın hükümet nezdinde ele alınıp en kısa zamanda çözülmesini temenni ederiz.