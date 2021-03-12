Dünya
Etna yanardağı yeniden harekete geçti
İtalya’nın güneyindeki Etna yanardağı, lav ve kül püskürttü. İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, sabah yerel saatle 08.40’ta son 25 gündeki 12’nci patlamanın yaşandığını bildirdi.
Patlamalar sonucunda dağın yamaçlarında lav akışı meydana geldiği, dağın şiddetli biçimde kül püskürtmesiyle deniz seviyesinden 6 kilometre yüksekliğe kadar kül bulutu oluştuğu gözlendi.
Dağın eteklerindeki yerleşim yerlerine de kül yağdı.
Etna’da halihazırda 4 kraterin aktif halde olduğu, son 12 volkanik faaliyetin tamamının güneydoğu kraterinde yaşandığı öğrenildi.