Minneapolis Belediyesi George Floyd’un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek

Floyd’un ailesinin başlıca avukatı Ben Crump “Dava öncesinde en büyük miktardaki ölüme sebebiyet davası anlaşmasının bir siyah adam için yapılması Siyah yaşamların da değerli olduğuna ve beyaz olmayanlara yönelik polis şiddetinin durması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj yolladı” dedi.