GAÜ, Lefkoşa’da kazandı: 81-57

KKTC Basketbol Federasyonu ’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG’de üçüncü hafta oynanan tek maçla başladı. İlk iki haftayı galip tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) konuk olduğu Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) 81-57 yenerek yenilgisiz serisini sürdürdü.

UKÜ Arena’da oynanan maçta rakibi önünde üstün bir oyun ortaya koyan GAÜ, bu sonuçla 3’te 3 yaparken, UKÜ ligdeki üçüncü yenilgisini almış oldu.

Yarın YDÜ-LAÜ maçları var

ÜNİLİG’de dün akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) karşı karşıya geldi.

Üçüncü haftanın kapanış maçı ise yarın akşamı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşma YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanacak.