Minik Elisa hayatını kaybetti

Mehmet Damla Kaya çiftinin minik kızları Elisa hayatını kaybetti. Minik Elisa’nın vefatı ailesini yasa boğdu.
Mehmet Damla Kaya çiftinin minik kızları Elisa hayatını kaybetti. Minik Elisa’nın vefatı ailesini yasa boğdu. Minik Elisa bugün saat 11.00’de Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.
Baba Mehmet Kaya Elisa’nın vefatını sosyal medyadan bu acı sözlerle duyurdu:
“BU YAZIYI İÇİM KAN AĞLAYA AĞLAYA YAZIYORUM. CANIM KIZIM DÜNYAM HERŞEYİM ELİSAM MELEK OLDU BUGÜN SAAT 11 DE LEFKOŞA MEZARLIGINA DEFİN EDİLECEKDİR”