Çamlık 8’de 8 yaptı

Voleybol U14 Kızlar Liginde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 8. maçından da galip ayrılarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Voleybol U14 Kızlar Liginde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 8. maçından da galip ayrılarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ezeli rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-0 mağlup etti ve 23 puanla ligin zirvesindeki yerini korudu.
Mağusa Gelişim Akademisi , Vakıflar karşısında 3-0 galip geldi.
U 15 Erkeklerde DAÜ galip 3-2
U15 Erkekler Liginde Doğu Akdeniz Üniversitesi , Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u 5 setlik çekişmeli bir maç sonunda 3-2 yenmeyi başardı.
U 14 KIZLAR LİGİ
TAKIMLAR O G M AS VS P
1.GMBÇS 8 8 – 24 2 23
2.MSA 8 5 3 17 12 16
3.DAÜ 8 4 4 14 13 12
4.MGA 8 3 5 12 15 10
5.KGM 8 3 5 9 17 8
6.VAKIFLAR 8 1 7 4 21 3
U 15 ERKEK LİGİ
TAKIMLAR O G M AS VS P
1.DAÜ 3 2 1 6 6 5
2.GMBÇS 3 1 2 6 6 3
3.KGM 2 1 1 3 3 3