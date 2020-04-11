KıbrısManşet

Gardiyanoğlu’ndan Siber’e: 5 günde bunu nasıl yapacaksınız?

11 Nisan 2020

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Başbakanlık Kovid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber’in, nüfusun yüzde 10’una test yapılmasını öngören epidemiyolojik çalışmanın, ülkenin normalleşme sürecine katkısı olacağına inanmadıklarını belirtti

Gardiyanoğlu: Siber’in önerdiği, nüfusun %10’una test yapılmasını öngören epidemiyolojik çalışmanın, ülkenin normalleşme sürecine katkısı olacağına inanmıyoruz

Birlik başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Sibel Siber’in önerisi ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “(İzlanda’da yapılan) Epidemiyolojik çalışma ancak dünya literatürüne geçecek bir çalışma olabilir, hiçbir zaman ülkemizin normalleşme sürecine bir katkısı olamaz” dedi.

Hayatı basamak basamak normalleştirmek maksadıyla Sibel Siber’in sunduğu, nüfusun yüzde 10’una beş günde test yapılmasını içeren çalışma önerisiyle ile ilgili olarak Gardiyanoğlu, ülke nüfusu 350 bin civarında kabul edilirse, nüfusun yüzde 10’una mukabil gelen 35 bin kişi için test kitinin mevcut olup olmadığını, yapılacak testlerin hızlı test mi olacağı, pozitif çıkan vakalara doğrulama amaçlı PCR testi yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklama yapılması gerektiğini belirtti.

“5 günde bunun altından nasıl kalkacaksınız?”

Gardiyanoğlu, dünya geneline paralel olarak yapılan hızlı testlerin yüzde 10-15’inin pozitif çıktığı varsayılırsa, hızlı testleri doğrulamak için gerekli olan 3 bin 500 – 5 bin 250 arası PCR test kitinin elde bulunup bulunmadığı, söz konusu PCR testlerinin kaç günde yapılacağı, pozitif çıkan 3 bin 500 – 5 bin 250 arası vakanın son 14 günde temas ettikleri insanlara nasıl ulaşılacağı konusunda da açıklama gerektiğini ifade etti.

Gardiyanoğlu, “Açıklamalarınızdan anladığımız, pozitif vakaları tespit edip, onları izole edip, toplumun diğer kısmı için hayatı basamak basamak normalleştirmeyi planlıyorsunuz. Bu da demektir ki pozitif bulduğunuz tüm vakaların son 14 gündeki primer temasçılarına da ulaşmak ve test yapmak zorundasınız. Bununla kalacak mı? Hayır. Onların içinden pozitif bulduklarınızın son 14 gündeki primer temasçılarına da ulaşmak zorundasınız. Bunun altından nasıl kalkacaksınız ve bunu 5 günde nasıl yapacaksınız?” dedi.

“Değil 5 gün 55 günde bile mümkün değil”

Gardiyanoğlu, ülkemiz şartlarında “5 günde değil 55 günde bile” söz konusu çalışmanın bitirilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Gardiyanoğlu, İzlanda’da yapılan çalışmalar sonucunda yeni tip Covid -19 virüsünün yaklaşık 40 değişik mutasyonu olduğunun bulunduğu, pozitif bulunan vakaların yarısının semptomu olmadığına, diğer yarısının da çok hafif grip benzeri semptomlar gösterdiğine de işaret etti.

“Uzmanlardan oluşan tek bir komiye kurulmalı”

KTSÇHB yönetim kurulu olarak, COVİD -19 ile ilgili olarak komisyonların yerine, tek sesliliğin sağlanması amacıyla, konunun asıl muhatabı olan Sağlık Bakanlığı çatısı altında uzmanlardan oluşan bir kriz masası oluşturulması gerektiğini belirten Gardiyanoğlu, “Ayrıca tüm dünyada sağlık bakanlığı ve ekibi gerekenleri önerir, hükümet yetkilileri bunu yapar, bizde bu krizin başından beridir herkes kendince bir kurul kurup önerilerde bulunuyor ve bunu Sağlık Bakanlığı’nın yapması isteniyor. Artık gereken yapılmalıdır, fatura giderek ağırlaşmaktadır” dedi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pilli: 3 yeni pozitif vaka

Pilli: 3 yeni pozitif vaka

10 Nisan 2020
Photo of Creditwest Bank’tan tek tıkla 2000 TL Local Pay Dijital Limit imkanı

Creditwest Bank’tan tek tıkla 2000 TL Local Pay Dijital Limit imkanı

10 Nisan 2020
Photo of AKSA,hastane için 2.5 Milyon TL bağışladı

AKSA,hastane için 2.5 Milyon TL bağışladı

10 Nisan 2020
Photo of Girne Anafartalar Lisesinden yardım çağrısı

Girne Anafartalar Lisesinden yardım çağrısı

10 Nisan 2020
Photo of Ankara’dan gelecek uçak 17.00 sıralarında ülkede olacak

Ankara’dan gelecek uçak 17.00 sıralarında ülkede olacak

10 Nisan 2020
Photo of Örnek bir öğretmen

Örnek bir öğretmen

10 Nisan 2020
Photo of Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nde koronavirüs vakası

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nde koronavirüs vakası

10 Nisan 2020
Photo of “İngiltere’de 150 Kıbrıslı Koronavirüsten hayatını kaybetti”

“İngiltere’de 150 Kıbrıslı Koronavirüsten hayatını kaybetti”

10 Nisan 2020
Photo of New York’taki toplu mezarlar havadan görüntülendi

New York’taki toplu mezarlar havadan görüntülendi

10 Nisan 2020
Photo of Girne Belediyesi işyeri denetimlerine devam ediyor

Girne Belediyesi işyeri denetimlerine devam ediyor

10 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı