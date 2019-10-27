FutbolSpor

Garava Efsane’ye acımadı: 2-0

27 Ekim 2019

Süper Lig’de henüz puanı bulunmayan Çetinkaya deplasmanda M A Yeşilova’ya mağlup olmaktan kurtulamadı

 

EMMANUEL 2-0 ÇETİNKAYA: Süper Lig’in 7.haftasında Çetinkaya’yı konuk eden M A Yeşilova Emmanuel’in n2 golüyle sahadan galip ayrılırken Çetinkaya 7.haftayı da puansız kapattı. Çetinkaya 84.dakikada penaltıdan Toykan’la yararlanamadı

Yer: Karaoğlanoğlu, Orhan Dural Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Sertan Alkın, Yusuf Bakar

 

Merit Alsancak Yeşilova   2 – 0  Çetinkaya          

30.İrfan Özbay                                 99.Kani Kansu Çeliker

14.Emin Atabek                               33.Serkan Önet

4.Mejdi Direniş                                2.Tunç Özgürgün

6.Mustafa Salk                                 (Dk.66 Toykan)

7.Memduh Sarıoğlu                       6.Cemal Şevket Kurt

10.Burak Koçar                                 (Dk.61 Matek)

11.Emmanuel Mbah                      7.Hakan Karacaoğlu

23.Esosa Irogue                                               9.Çağdaş Arslan

(Dk.72 Yasin)                                     10.Herve Amanı

34.Fıdelıs Irıa                                     11.Mustafa Yaşınses

46.Vakkas Kaynarca                       16.Doğukan Demirman

99.Bılly Mehmet                              19.Allen Assogba

(Dk.78 Hamis)                                   55.Batuhan Calban

                                               Goller:

Dk.45 Emmanuel Mbah

Dk.63 Emmanuel Mbah

 

K-Pet Süper Lig’in 7.haftasında ligde istediğini bulamayan M A Yeşilova henüz puanla tanışmamış olan Çetinkaya’yı konuk etti. Karşılaşma 2-0 Yeşilova’nın galibiyetiyle son buldu.

İlk yarıda karşılıklı ataklarda gol son dakikada Emmanuel’den geldi ve devre 1-0 M A Yeşilova üstünlüğüyle geçildi.

56.dakikada Ali Kemal’ın sert şutu direkten döndü. 63.dakikada Emmanuel kendisinin ve takımının 2.golünü atarak skoru 2-0 yaptı. 84.dakikada Çetinkaya Mustafa Yaşinses’in Emin tarafından ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı Toykan kullandı. İrfan golü güzel bir kurtarışla engelledi. Karşılaşma Yeşilova’nın 2-0 galibiyetiyle son buldu ve Çetinkaya 7.haftayı da puansız kapattı.

 

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Ali YÖNEY

Emmanuel fark yaratıyor

27 Ekim 2019
Mustafa Bahadır

Semih maçı çevirdi

27 Ekim 2019

Lefke moral buldu: 3-1

27 Ekim 2019
Fevzi Beyar

Maunacılar otomatiğe bağlandı..!

27 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı