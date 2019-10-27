Garava Efsane’ye acımadı: 2-0

Süper Lig’de henüz puanı bulunmayan Çetinkaya deplasmanda M A Yeşilova’ya mağlup olmaktan kurtulamadı

EMMANUEL 2-0 ÇETİNKAYA: Süper Lig’in 7.haftasında Çetinkaya’yı konuk eden M A Yeşilova Emmanuel’in n2 golüyle sahadan galip ayrılırken Çetinkaya 7.haftayı da puansız kapattı. Çetinkaya 84.dakikada penaltıdan Toykan’la yararlanamadı

Yer: Karaoğlanoğlu, Orhan Dural Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Sertan Alkın, Yusuf Bakar

Merit Alsancak Yeşilova 2 – 0 Çetinkaya

30.İrfan Özbay 99.Kani Kansu Çeliker

14.Emin Atabek 33.Serkan Önet

4.Mejdi Direniş 2.Tunç Özgürgün

6.Mustafa Salk (Dk.66 Toykan)

7.Memduh Sarıoğlu 6.Cemal Şevket Kurt

10.Burak Koçar (Dk.61 Matek)

11.Emmanuel Mbah 7.Hakan Karacaoğlu

23.Esosa Irogue 9.Çağdaş Arslan

(Dk.72 Yasin) 10.Herve Amanı

34.Fıdelıs Irıa 11.Mustafa Yaşınses

46.Vakkas Kaynarca 16.Doğukan Demirman

99.Bılly Mehmet 19.Allen Assogba

(Dk.78 Hamis) 55.Batuhan Calban

Goller:

Dk.45 Emmanuel Mbah

Dk.63 Emmanuel Mbah

K-Pet Süper Lig’in 7.haftasında ligde istediğini bulamayan M A Yeşilova henüz puanla tanışmamış olan Çetinkaya’yı konuk etti. Karşılaşma 2-0 Yeşilova’nın galibiyetiyle son buldu.

İlk yarıda karşılıklı ataklarda gol son dakikada Emmanuel’den geldi ve devre 1-0 M A Yeşilova üstünlüğüyle geçildi.

56.dakikada Ali Kemal’ın sert şutu direkten döndü. 63.dakikada Emmanuel kendisinin ve takımının 2.golünü atarak skoru 2-0 yaptı. 84.dakikada Çetinkaya Mustafa Yaşinses’in Emin tarafından ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı Toykan kullandı. İrfan golü güzel bir kurtarışla engelledi. Karşılaşma Yeşilova’nın 2-0 galibiyetiyle son buldu ve Çetinkaya 7.haftayı da puansız kapattı.